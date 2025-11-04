La historia de don Mario, un ejemplo de lucha y dignidad

Con bastón en mano y el corazón firme: Mario busca el pan diario con trabajo honesto

Gerry Orozco4 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En cada paso que da, don Mario Aves Ávila Hernández carga algo más que el peso de una operación en el fémur y los años de esfuerzo: carga un espíritu inquebrantable. A sus más de 30 años del accidente que marcó su vida, don Mario no ha dejado de buscar oportunidades para salir adelante y demostrar que, con voluntad, la adversidad no determina el destino.

Bendito sea Dios, yo siempre busco trabajo. A mí nadie me mantiene, nadie me ayuda económicamente, yo tengo que buscar empleos temporales”, cuenta con una mezcla de orgullo y humildad. Su historia comienza en 1992, cuando sufrió un fuerte accidente automovilístico en la calle Obrero, en la ciudad, que le provocó la ruptura del fémur. La lesión lo llevó a una cirugía con placa y tornillos, y lo obligó a replantear su vida.

Las consecuencias fueron duras: la pérdida de movilidad, frustración y la dificultad para continuar trabajando de manera constante. Sin embargo, lo que para muchos sería un alto definitivo, para él se convirtió en un nuevo inicio.
Bendito sea Dios y gracias al apoyo de la gente, me pude levantar. Reconozco mi situación, pero también doy gracias a la vida”, afirmó.

A pesar de vivir solo y enfrentar sus necesidades día a día, don Mario se mantiene activo. La limpieza es su principal oficio, y con orgullo habla de la confianza que la gente deposita en él para atender casas y espacios en eventos sociales.

 

No es siempre, pero cuando hay oportunidades las aprovecho.

Su recuperación ha sido acompañada por el apoyo institucional, pues Mario reconoció el respaldo del DIF municipal y del programa de empleo temporal, que le han brindado herramientas para seguir adelante, como un bastón y apoyos alimentarios, así como atención médica que le ha permitido volver a caminar con mayor independencia.
He recibido amabilidad, cariño y esa oportunidad que para mí significa mucho”, comentó emocionado.

Más allá de los apoyos, Mario destacó el trato humano. Agradece a la presidenta municipal y al personal del DIF, quienes —dice— le han tendido la mano con empatía y respeto. También mencionó con cariño a quienes lo han contratado en temporadas como la villa navideña, reconociendo públicamente su solidaridad.

Hoy, en recuperación y lleno de ánimo, Mario mantiene la mirada en el futuro.
Estoy a la mejor disponibilidad para trabajar, la gente me conoce y sabe que soy honesto. Tengo las ganas de salir adelante”, aseguró.

Su historia no es solo testimonio de necesidad, sino de fortaleza: la de un hombre que, pese a las limitaciones físicas, sigue caminando con el paso firme de quien no se rinde. Con un bastón en la mano y esperanza en el corazón, Mario recordó a todos que la dignidad y el esfuerzo no tienen edad ni condición.

Gerry Orozco4 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información