Hombre de 56 años regaló vida a dos pacientes tras su muerte

San francisco del Rincón, Guanajuato.- Al donar dos riñones, un hombre de 56 años originario de San Francisco del Rincón se convirtió en regalador de vida al mejorar la salud renal de dos pacientes que requerían estos órganos y que gracias al trabajo del personal adscrito Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato es posible realizar, primero la procuración y posteriormente los trasplantes correspondientes.

“Es primordial continuar difundiendo la importancia de la donación de órganos y tejidos, con lo cual se fortalecen los programas de trasplante en los diferentes hospitales del país para beneficio de las y los pacientes que los requieren. Muchas gracias a los familiares que aceptan las donaciones porque ellos son quienes al final deciden hacer válido el deseo del donador para regalar salud y vida”, comentó la doctora Brenda Ivette Caballero Bustos, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del hospital.

Informó que el donador sufrió infarto cerebral y muerte encefálica estando hospitalizado, por lo que los órganos renales fueron trasladados al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), del propio Instituto en Jalisco para ser trasplantados. La procuración fue posible gracias a la buena voluntad de la esposa e hijos del donador, quienes aceptaron el procedimiento.