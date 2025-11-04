Presume el panismo guanajuatense su fuerza como partido y gobierno

Guanajuato, Guanajuato.- Se trató de una demostración de poder, de cómo tienen control de los tres poderes, como para exhibir que siguen como la gran fuerza política en el estado; el informe legislativo panista fue una suerte de mitin y de encuentro de unidad, como lo expresó el lema del acto: “El hilo que nos une”.

El panismo estatal cerró filas en torno a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien agradeció que le han aprobado 15 iniciativas de ley y anunció que vienen más.

Fue una mezcla de mitin –con porras y pancartas hechas a mano- con la formalidad blanquiazul con acarreados que llegaron auto y vestían saco y corbata, con funcionarios que mostraban militancia en todos los ámbitos: Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y secretarías, incluidas la de Cultura. La panista formalmente perredista, María del Pilar Gómez Enríquez, también hizo presencia en el estrado.

Fue la demostración de la todavía omnipresencia panista, con un sesgo de “amor y paz” con una gobernadora que llamaba a consensos con la oposición y un Alan Márquez que ponía son de paz”: les prometemos no pelear, dejaremos eso para la tribuna, dijo a las y los diputados de otros partidos que atendieron a la invitación. El cordial morenista Antonio Chaurand respondió con una risa franca.

Minuto de silencio

El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo, presidente municipal independiente de Uruapan, asesinado el sábado, cuyo hecho ha generado gran conmoción nacional. Hubo pésame para su familia como primer mensaje de la jornada. Luego vino lo partidista-

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espadas Galván, explicó que el trabajo legislativo se basó en cinco ejes fundamentales: Prosperidad para la gente, Inclusión e instituciones, Educación y futuro, Mujeres y familias, y Seguridad y paz.

Cada propuesta, iniciativa o reforma surgió del diálogo con la ciudadanía y de la convicción de que las leyes deben tener impacto real en la vida diaria de las personas, dijo.

Aldo Márquez, en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato subrayó la importancia de trabajar “poniendo siempre por delante a la gente y los valores que le dan sentido a la función pública”. Llamó a “no bajar la guardia y a seguir trabajando con pasión, cercanía y firmeza, recordando que la política solo tiene valor cuando toca la vida de las personas.

Roberto Carlos Terán Ramos, presidente del Congreso del Estado hizo énfasis en que el trabajo de Acción Nacional nace del compromiso cívico con la gente y de la convicción de servir con responsabilidad.

En un videomensaje, el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera, reconoció el trabajo del Grupo Parlamentario del PAN en Guanajuato y la visión compartida con el gobierno estatal para construir soluciones que respondan a las necesidades de la gente.

Libia Dennise García Muñoz Ledo cerró la jornada y resaltó la importancia del equilibrio de poderes y del diálogo como base del sistema democrático. Reconoció al Grupo Parlamentario del PAN por su compromiso con las causas ciudadanas.

También, agradeció al Congreso el respaldo a las quince iniciativas presentadas desde el Ejecutivo, las cuales incluyen reformas en materia de seguridad pública, programas sociales, protección a mujeres, niñas y niños, así como el fortalecimiento de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Al evento asistieron magistradas y magistrados; funcionarios estatales; presidentas y presidentes municipales; familias, sociedad civil, así como habitantes de colonias y comunidades del estado.