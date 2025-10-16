El precio del maíz habría pasado una década estancado

En el año 2011 el valor del maíz oscilaba en los 5mil 200 pesos, más de 10 años su valor seguiría igual, pero los insumos habrían subido por encima del 100 por ciento

Gerry Orozco16 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El campo ha retrocedido de manera alarmante, señalaron productores de maíz de Guanajuato, que se manifestaron en el cierre carretero sobre la carretera 1110 en la desviación hacia Pueblo Nuevo.

Gabriel Martínez, uno de los productores, señaló que el monto que se les está pagando por tonelada de maíz, que aproximadamente ronda los 5 mil 200 pesos, es igual al que se ofrecía en el año 2011.

El agricultor sostuvo que, en ese tiempo, el precio de la tonelada de maíz fue acorde a los requerimientos de los productores. En ese año el maíz tenía un valor justo, los insumos que requerían era más baratos, por ejemplo, el diésel que se adquiría costaba entre 7 y 9 pesos el litro, ahora cuesta arriba de 24 pesos. Además, un tractor con cabina de medio uso se podía comprar en 500 mil pesos, ahora cuesta más de 2 millones.

En diez años, los recursos que los agricultores pagan para invertir en el campo han subido de manera importante, por ello, es ilógico que el maíz se mantenga al precio de hace una década.

Los manifestantes expresaron que es imposible seguir en ese estado: “no se puede vivir en estas condiciones, si no cambian las políticas el campo está condenado a desaparecer”, señaló Gabriel.

Por su parte, Teodoro López dijo que no están pidiendo apoyos, dado que esa política en realidad no beneficia a los productores, pues genera corrupción por parte de los acaparadores que al final de cuentas son los que se quedan con dichos apoyos.

Teodoro afirmó que es necesario que se les garantice un aumento en el valor del maíz y su propuesta considera un mínimo 7 mil 200 pesos por tonelada. Según el agricultor, ese costo evitaría que lo productores requirieran de más apoyos.

“Queremos que en las bodegas nos paguen el precio pactado, dado que siempre se meten los papales para solicitar apoyos y estos nunca llegan, se pierden. No tenemos por qué andar mendingando por los apoyos metiendo papales aquí y allá a sabiendas que este apoyo no llegara”.

Ahora que el bloqueo ha sido liberado, queda esperar a que se llegue a un acuerdo en donde se remunere a los agricultores debidamente por su trabajo.

