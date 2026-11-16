Guanajuato, Guanajuato.- La capital del estado tuvo al Festival Internacional del Globo y tuvo que dejarlo ir. Ahora es el espectáculo más famoso de León y el que mayor proyección al mundo le da.

En noviembre de 1992 sí se celebró en la capital el “Primer Festival Internacional del Vuelo en Globo”, aunque hay que aclarar que se trata de un proyecto distinto al actual Festival Internacional del Globo (FIG) que nació formalmente en León en diciembre de 2002.

Los registros hemerográficos y la historia de ambos eventos aclaran cómo se conectan:

Según el acervo hemerográfico del Archivo General del Estado de Guanajuato, citando al periódico Contacto de Guanajuato, en sus ediciones del 19 y 21 de noviembre de 1992, en la capital del estado se organizó el primer encuentro internacional de aerostación, con una duración de varios días inspirada en el festival de Albuquerque y patrocinios iniciales como Telcel, Estafeta, Hotel Misión y Posada Santa Fe.

Ese festival de globo fue organizado y patrocinado por Marco Antonio Rodríguez Linares, dueño de las pizzas Marco. Los globos despegaban de los campos de la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, ubicada en la entonces periferia de la ciudad. Fotos como la de un globo sobre el paisaje de la ciudad se hicieron icónicas en su momento.

Tras varios años sin continuidad después de 1992, se retomaron despegues y festivales de menor escala en la capital, pero fue hasta 1998 cuando se volvió a realizar con formalidad, sin demasiado impacto y con dificultades por los aterrizajes en zonas de acceso difícil.

Los globos que caían en zonas agrestes tenían que esperar a que las camionetas llegaran hasta lugares de caminos accidentados. En el año 2000 el festival tuvo como referencia histórica a Benito León Acosta, primer mexicano que voló en Globo, en el siglo XIX, y que nació en el barrio de Mexiamora. En esa ocasión se le dedicó para homenajearlo.

Siguió un año más, pero en 2002 se canceló y la explicación fue que las dificultades geográficas para aterrizar entre cañadas y cerros hacía complicada la realización.

Los aeronautas decidieron llevarlo a León y en diciembre de 2002 se realizó por vez primera en la vecina ciudad. El 1 de diciembre de 2002, un comité organizador distinto —impulsado desde la Dirección de Desarrollo Económico de León junto con el Parque Metropolitano— lanzó la primera edición del actual Festival Internacional del Globo con 25 globos aerostáticos. Gracias a las 337 hectáreas abiertas del Parque Metropolitano y la presa El Palote, el proyecto logró consolidarse y crecer año con año en León.