Autoridades de San Miguel de Allende piden anticipar traslados ante posibles bloqueos carreteros

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende pidió a habitantes, turistas y visitantes anticipar sus traslados y revisar las condiciones de las carreteras ante las movilizaciones de productores agrícolas anunciadas para este martes 17 de noviembre.

Las protestas forman parte de una convocatoria nacional de organizaciones del sector, que exigen mejores condiciones para comercializar sus productos, apoyos para el campo y atención a compromisos pendientes con los productores.

De acuerdo con información difundida por los organizadores, las concentraciones podrían ocasionar cierres parciales o totales en distintos tramos de Guanajuato y estados vecinos. Los puntos anunciados incluyen entronques de la carretera Federal 57 con Doctor Mora y San Luis de la Paz, además de la caseta de Palmillas, en Querétaro.

También se señalaron posibles afectaciones en la Federal 45, en los tramos León–Silao y la zona de la Central de Abastos de León; en las carreteras Irapuato–Silao e Irapuato–Salamanca, y en la autopista León–Aguascalientes, cerca de Plan de Ayala y la Central de Abastos.

El municipio aclaró que se trata de ubicaciones anunciadas y que no representan cierres confirmados. Recomendó consultar previamente el estado de las carreteras, mantener comunicación con los servicios de transporte y considerar tiempo adicional para los recorridos, en especial hacia Querétaro, León, Celaya e Irapuato.

También pidió a los automovilistas seguir las indicaciones de las autoridades viales, evitar las zonas de concentración y consultar información oficial antes de salir. La recomendación aplica para quienes viajen por motivos laborales, escolares, médicos o comerciales, así como para turistas que planeen visitar San Miguel de Allende o regresar a sus lugares de origen.