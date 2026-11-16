Guanajuato, Guanajuato.- La ciudad amaneció con un día nublado, frío y gris. Así fue su desfile de conmemoración del aniversario 116 del inicio de la Revolución Mexicana. Esta vez no estuvo su presidenta municipal disfrazada de Adelita. Las calles estuvieron tranquilas, con pocas personas en las banquetas, sin que les entusiasmaran cuadros gimnásticos ni el paso marcial de la tropa.

El desfile estaba previsto para las 10 de la mañana con la casi obligada inasistencia de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien mandó en su representación al secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

Tampoco el Poder Judicial le dio la importancia merecida: mandó al magistrado Francisco Medina Meza, como representante.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks sí acudió, en representación del Congreso del Estado y Samantha Smith mandó a su secretario de Ayuntamiento, Daniel Chowell.

La marcha inició con retraso, al parecer porque si no había gente en la calle, no tendría sentido el paseo con la alcaldesa al frente.

Mensajes de rigor de los funcionarios, la reseña histórica del cronista Eduardo Vidaurri fueron el marco previo en Embajadoras, en ese espacio que poca gente sabe se llama Paseo Madero y que lo confunden con el Paseo de la Presa.

De ahí, la rutina en calles donde la gente caminaba como si nada: Sangre de Cristo, Sopeña y Juárez, para seguir hasta la Alhóndiga de Granaditas.

Desfile cívico deportivo con su toque militar. Todo normal, con una banda que tocaba a la nada, pocos aplausos y música portátil. Ni las flamantes unidades blindadas del Ejército Mexicano y los vehículos de la Guardia Nacional motivaron. Pocas personas se esperaron a verlos pasar por un momento.

Es puente, no es la fecha histórica, está el Festival Internacional del Globo en león y es lunes, demasiados puntos en contra para un desfile. En ese contexto, ni Villa ni Zapata habrían logrado motivar a la gente de la capital.