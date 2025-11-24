Karina convierte nopal y cacahuate en escabeche artesanal y construye un emprendimiento

Salamanca, Guanajuato.- Karina Contreras Salgado, originaria de la comunidad de Valtierrilla, Salamanca, es ejemplo de cómo la capacitación puede cambiar vidas. Ella decidió tomar el curso de Mermeladas y Dulces del Nopal en el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y, con esfuerzo y dedicación, logró convertir lo que antes era una simple merma de producción en un producto lleno de sabor y oportunidad: La Huertita, un escabeche artesanal de nopal y cacahuate que hoy representa su orgullo y su fuente de ingresos.

“Esta capacitación me sirvió para aprovechar lo que antes se desperdiciaba. En el IECA aprendí cómo preparar y envasar correctamente las mermeladas, cómo cuidar la calidad del producto y, sobre todo, a confiar en mí misma. El plantel IECA nos brinda herramientas para poder salir adelante… sí se puede”, comparte con emoción.

Hoy, Karina no solo elabora mermeladas y escabeches, sino que inspira a más mujeres de su comunidad a capacitarse y emprender. Su constancia, respaldada por la formación del IECA, le permitió transformar su talento en un proyecto que mejora la economía familiar y fortalece el orgullo de las mujeres guanajuatenses.

El Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, impulsa acciones como éstas que promueven la capacitación, el emprendimiento y el bienestar de las familias, porque cuando una mujer aprende y emprende, transforma su entorno.

“Soy talento IECA, y la constancia cambió mi vida”, afirma Karina, quien hoy demuestra que con capacitación, trabajo y corazón… ¡sí se puede!

La historia de Karina es un claro ejemplo de cómo aprovechar las oportunidades que brinda el Gobierno de la Gente, a través de instituciones comprometidas como el Instituto Estatal de Capacitación (IECA). Con decisión y esfuerzo, Karina logró salir adelante con sus productos, y hoy continúa preparándose para alcanzar su siguiente meta: llevar el sabor guanajuatense más allá de nuestras fronteras.

EL DATO

En lo que va de enero al corte de octubre de 2025 con el IECA se han capacitado 52 mil personas, de entre 15 a 65 años, de las cuales más de 25 mil mujeres son mujeres que han aprobado y recibido una constancia por concluir un curso.