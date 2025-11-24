Mercancía china asegurada en San Diego de la Unión, hay un detenido

San Diego de la Unión, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un tractocamión con 20 toneladas de mercancía de manufactura extranjera valuada en aproximadamente 2 millones 800 mil pesos y que no pudo ser acreditado su ingreso al país.

Como parte del operativo permanente de vigilancia dentro de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), los oficiales circulaban sobre la carretera federal 57 México–Piedras Negras, en el entronque hacia San Diego de la Unión, en carriles con dirección a Guanajuato.

En el lugar, los integrantes de la PEC tuvieron contacto con un tractocamión Volvo modelo 2012, acoplado a un semirremolque tipo caja cerrada modelo 2002, ambos con placas del Servicio Público Federal.

El conductor, identificado como Miguel Ángel “N”, de 39 años, con domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no pudo acreditar la procedencia legal de la carga, consistente en pacas de ropa proveniente de China, motivo por el cual fue asegurado conforme a los protocolos.

El conductor, el vehículo y la mercancía quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guanajuato capital, para las investigaciones correspondientes.