Destruye la FGE droga, armas de fuego, celulares y objetos delictivos

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo atestiguó el Magno Evento de Destrucción de Bienes, Objetos o Instrumentos del Delito, realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE). El enervante destruido hubiera alcanzado 1 millón 264 mil 794 dosis en el mercado a menudeo. El valor de lo destruido tuvo un costo estimado de hasta 34 millones de pesos.

El calificado como “ejercicio público para transparentar el destino legal de indicios vinculados a delitos”, fue un respiro momentáneo para un fiscal –Gerardo Vázquez Alatriste- que al término reaccionó con molestia ante los cuestionamientos en torno a temas que afectan a la institución: el hackeo a su sistema digital y los homicidios recientemente registrados en la entidad, en especial el de María Antonieta Luna.

La ceremonia se llevó a cabo en un campo de la comunidad de Nochebuena, ubicada a un kilómetro de las instalaciones de la Fiscalía, donde se anunció originalmente que realizaría.

La gobernadora y el fiscal destacaron en sus mensajes, ante la presencia de autoridades policiales y militares, avances en la lucha contra el delito y como fruto de la cooperación entre órdenes de gobierno.

La mandataria alabó el trabajo de la Fiscalía para “eliminar rezagos históricos” en bodegas forenses y asegurar espacio para nuevas evidencias. El fiscal resaltó el trabajo de su gente. Luego se fueron a la ceremonia de destrucción. Fueron incinerados 726 kilos de marihuana, 44 kilos de metanfetamina y 1.2 kilos de cocaína. También destruyeron 338 armas de fuego (244 cortas y 94 largas) y 9 mil 011 cartuchos útiles, junto con más de cinco mil pipas para consumo, así como celulares, chalecos antibalas, cascos, mochilas, ropa y herramientas utilizadas en la comisión de distintos delitos.

El fiscal estatal manifestó que todo se iba a destruir, incluso objetos menores como piedras con sangre, latas, prendas o máscaras son indicios que deben tener destino legal y registro en acta individual dentro de sus carpetas de investigación.

El valor ilícito estimado entre 18 y 32 millones de pesos, con base en precios de referencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Fiscalía General de la República (FGR) y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Entre los bienes eliminados se encontraban:

726 kg de marihuana

44 kg de cristal (metanfetamina)

1.2 kg de cocaína

338 armas de fuego (244 cortas y 94 largas)

9,011 cartuchos y más de 5 mil pipas para fumar droga.

Teléfonos celulares, chalecos antibalas, cascos, mochilas y herramientas empleadas en delitos

Cuestionamientos y molestia

El fiscal Vázquez Alatriste fue abordado al término de la ceremonia de destrucción. El tema principal fue el hackeo que en días pasado sufrió el organismo. El funcionario reiteró que el daño fue mínimo, el 1.7 por ciento de los datos digitalizados, y que la información pública quedó adecuadamente resguardada. Cuando se le preguntó sobre la caída de servicios digitales, Vázquez Alatriste, ya molesto, dijo que fue parte de un protocolo de seguridad.

Respecto al asesinado de María Antonieta Luna, aseveró que se investiga y se negó a dar mayores declaraciones porque eso sería revictimizarla.

Sobre otros casos, entre ellos la ejecución de un elemento de la corporación y la muerte de personas de la diversidad sexual, dijo que “todo (en referencia a las investigaciones) está más avanzado”.

Como en sus momentos iniciales, cuando competía por el cargo, Vázquez Alatriste fue subiendo el tono de voz y confrontó a la prensa.