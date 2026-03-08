Cae “La Lupe” en Villagrán: operadora del CSRL

La detenida es acusada de extorsión, homicidio, delincuencia organizada y actividades relacionadas con el narcomenudeo en 7 municipios

Redacción Notus7 marzo, 2026

Villagrán, Guanajuato.- La Lupe o La Señora, presunta líder de uno de los grupos del Cartel de Santa Rosa de Lima, fue detenida en Villagrán. La detenida es acusada de extorsión, homicidio, delincuencia organizada y actividades relacionadas con el narcomenudeo.

La mujer estaba escondida dentro de una casa y de acuerdo a la información que se dió a conocer, era considerada un objetivo prioritario dentro de la organización criminal que sigue operando en la comunidad de Santa Rosa de Lima, pese a que se suponía que se han realizado acciones para erradicar la violencia en ese lugar.

María Guadalupe “N”, conocida como “La Señora” o “La Lupe”, es señalada como dirigente de una célula principal.

En ese mismo contexto no se dijo si hubo otros detenidos o si participaron elementos de Estados Unidos, pues dos días antes fue detenido un líder del Cartel del Golfo en Salamanca, en el que participó el ICE y la interpol.

Redacción Notus7 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información