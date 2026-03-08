Cae “La Lupe” en Villagrán: operadora del CSRL

Villagrán, Guanajuato.- La Lupe o La Señora, presunta líder de uno de los grupos del Cartel de Santa Rosa de Lima, fue detenida en Villagrán. La detenida es acusada de extorsión, homicidio, delincuencia organizada y actividades relacionadas con el narcomenudeo.

La mujer estaba escondida dentro de una casa y de acuerdo a la información que se dió a conocer, era considerada un objetivo prioritario dentro de la organización criminal que sigue operando en la comunidad de Santa Rosa de Lima, pese a que se suponía que se han realizado acciones para erradicar la violencia en ese lugar.

María Guadalupe “N”, conocida como “La Señora” o “La Lupe”, es señalada como dirigente de una célula principal.

En ese mismo contexto no se dijo si hubo otros detenidos o si participaron elementos de Estados Unidos, pues dos días antes fue detenido un líder del Cartel del Golfo en Salamanca, en el que participó el ICE y la interpol.