Julieta Venegas paralizó a Guanajuato

Guanajuato, Gto.

La críticas al “Cervantino solemne” han predominado; en cambio, el “Cervantino Pop” está más fuerte que nunca: Julieta Venegas fue a donde fue el viento y miles de “fans” la siguieron hasta la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. La que iniciara como una cantante de pop marginal y alternativo fue alabada como rock star en un Festival Internacional Cervantino con pocos espectáculos en las plazas, pero con calles repletas.

Desde muy temprano, la ciudad estaba invadida. Aún no era mediodía y ya había gente sentada en la calle 27 de Septiembre, justo por donde dicen que El Pípila quemó la puerta para entrar al entonces granero y hoy museo.

Por la tarde ya era tardado circular por la zona y en las calles, de San Francisco a Juárez, había gente de toda edad, fiel a una cantante que lo mismo siguen nuevas generaciones que integrantes de la “chavorruquiza”.

El concierto fue un suspiro en comparación con las horas de espera, de quienes pasaron casi todo el día entre sol, frío, tortas y tacos sudados. El resultado fue que al caer la noche el graderío de la Alhóndiga de Granaditas resultó insuficiente y el público se extendió por calles aledañas. Fueron los que no alcanzaron a baje boleto de la red ni a recomprar hasta por tres mil 500 pesos alguno para la zona baja o mil pesos para la alta.

La Venegas abrió con “Ilusión”, sin gran preámbulo, con el fondo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), dirigida por la tamaulipeca Iryda Inés Rodríguez Pedraza.

Siguió con “Andar conmigo”, una de las rolas que la catapultó hacia el consumo mediático masivo y la sacó de los espacios marginales.

Luego: “Algo está cambiando” y otra más en la que un solo de piano le abrió pieza: “Caminar sola”. Y en ese tenor de mujer que se ama a sí misma y no depende del amor externo, continuó con “Dos soledades”, “Lento”, “La nostalgia” y Oleada”. Canciones de amores y desamores.

Llegó el momento para que la acompañara el coro de la Universidad de Guanajuato, dirigido por Francisco Martínez, y estrenara en Guanajuato una canción de duelo para una amiga que falleció: “Callaron las canciones”.

También interpretó “Esta vez”, escrita por Gustavo Herrera, poeta de Tijuana, que fue una de las primeras rolas grabadas por la cantante, que proseguiría con “A dónde va el viento” y “Mismo amor”, para volver a hacer brillar a la OSUG con “Eres para mí”, pieza con ligero ritmo de rap que hizo cantar al graderío. “Eres para mí, me lo ha dicho el viento”. En efecto, el viento es protagonista de muchas de las letras de Julieta. Y el elemento de la naturaleza se quedaba quieto, metido en el frío de octubre, pero sin lograr el coro ya extendido en miles de gargantas que replicaba las estrofas de “Algún día”, para que con “Limón y Sal” luciera una orquesta que habría de despedirse con “Me voy”.

Fue una despedida larga, entre aplausos de pie y el coro de “¡Julieta, Julieta, Julieta!” la hizo regresar ya sólo con su banda, para dejar un momento al acordeón y cantar “Despechada mexicana”, inspirada en rolas de Juan Gabriel y José Alfredo, una pieza no para llorar al amor ido, sino para refrendar al amor propio.

Y ya encarrerada, ofreció “Ese camino” y “Esperaba”, dedicada a un cumpleañero, para continuar con “Debajo de mi lengua”, para retomar al acordeón con “En tu orilla”, con letra de “Guárdame en ti”, un poema del chileno Raúl Zurita, que plantea “dónde guardar a un viejo amor”.

Todavía alcanzó a ofrecer “En tu orilla” y cuando cerró con “El presente” ya el baile estaba en gradas, calles, balcones y azoteas.

La banda se quedó con ganas, pero fue desalojando lentamente gradas, calles, balcones y azoteas con el resonar de una promesa: “volveré”.