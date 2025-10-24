Apagón masivo en Silao y Romita genera pérdidas en zonas industriales

Silao, Guanajuato

La armadora de General Motors GM y empresas alojadas en el Puerto Interior y FIPASI, así como decenas de colonias y comunidades se quedaron sin energía eléctrica, tras un apagón masivo. La Comisión Federal de Electricidad CFE informó que además de Silao también el municipio de Romita se vio afectado, en especial las líneas de trabajo industrial silaoense.

Por medio de un comunicado CFE dio a conocer que a las 19:39 horas de este jueves, salió de operación la subestación Silao que pertenece a la zona de distribución Irapuato de la división bajío afectando la carga en varias subestaciones.

Habitantes de las colonias San Juan de los Durán, Los Ángeles, La Joyita, El Progreso, Valle de San José, La Curva y Refugio de la Pila por mencionar algunas, además de los poblados de Chichimequillas, Aldea y zonas colindantes con rutas de traslado hacia parques industriales y áreas productivas de quedaron sin energía eléctrica, por al menos dos horas.

El “apagón” afectó al menos a 80 mil habitantes de las zonas urbanas de Silao y Romita, aunado al retraso en labores de zonas industriales de trabajo como la planta armadora General Motors y todas las empresas que están alrededor.

Empleados de dichas armadoras y fábricas pararon actividades, hasta que comenzó a reestablecerse la energía, ocasionando que al parecer se presentarán problemas técnicos que a su vez se podrían traducir en pérdidas económicas.

General Motors y empresas alojadas en el Puerto Interior y FIPASI, informaron que tuvieron afectaciones en líneas automatizadas, sin detallar que daños representó.