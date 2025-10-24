Doña Juanita celebra sus 100 años con la inauguración de calles renovadas en Cruces de Rojas

Pénjamo, Guanajuato.- Doña Juanita, vecina de la comunidad Cruces de Rojas y quien recientemente cumplió 100 años, hoy pudo ver hecho realidad uno de sus mayores anhelos: salir de su casa en silla de ruedas por una calle completamente renovada. El sueño de esta centenaria mujer simboliza el impacto que tienen las obras que el Gobierno Municipal de Pénjamo, encabezado por la presidenta Yozajamby Molina, realiza en favor de la población.

Durante su gira de trabajo por la zona rural, acompañada de las regidoras Jennifer Alatorre Berumen y Leticia Arroyo Rodríguez, la alcaldesa inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Circuito Benito Juárez, Villa y Mariano Jiménez, en la comunidad Cruces de Rojas.

La obra, con una inversión superior a los 3.5 millones de pesos, incluyó la construcción de 208 metros lineales de vialidad con losa de concreto de 15 centímetros de espesor, banquetas estampadas, red de agua potable, drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, así como alumbrado público. Con esta acción, se benefician directamente 225 habitantes que hoy cuentan con un entorno más digno, seguro y accesible.