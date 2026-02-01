Juan José Ventura; la voz de Buenavista de Cortés que triunfa en México

Pénjamo, Guanajuato.- Nacido en Buenavista de Cortés, Pénjamo, Juan José Ventura Canchola es una joven promesa del regional mexicano. A sus 22 años, ya ha compartido escenario con Los Horóscopos de Durango y su voz se ha escuchado por todo el país como cantante de la banda jalisciense La Sensación.

A los 19 años, Juan José tomó la decisión de dejar su hogar para cumplir sus sueños y triunfar en la música. Hoy cuenta con amplia experiencia, dejando en alto la comunidad donde creció y al municipio. Michoacán, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas son algunos lugares en los que se ha presentado.

La banda es encargada de acompañar la gira de oro “Antes Muertas Que Sencillas”, del ícono del duranguense, Los Horóscopos de Durango, en donde el cantante penjamense destaca por ser de los que ‘ponen el ambiente’, dándolo todo en cada presentación.

Desde la Feria de León hasta el auditorio Telmex en Guadalajara, Juan José se dedica a su pasión en el ramo del regional. Con energía y entusiasmo, el joven promete seguir mostrando su talento vocal por todo México.