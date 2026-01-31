FSPE invita a la ciudadanía a ser parte de la Policía Estatal

León, Guanajuato.– Ser policía puede convertirse en una manera de desarrollarse profesional y personalmente para las y los guanajuatenses.

El Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (Infospe) de la Secretaría de Seguridad y Paz, mantiene abiertas sus convocatorias para comenzar el proceso de desarrollo profesional de la Carrera Policial.

Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE); así como, cadetes e instructores del INFOSPE, te invitan y esperan en el Pabellón de la Gente, durante la Feria Estatal de León, en la Sala C3 Stand 239, donde dan a conocer los requisitos y los programas de formación policial. Así también, comparten su experiencia para toda persona interesada.

“Estamos en el Pabellón de la Gente, acercando todos los programas de formación policial; así como, Licenciaturas y Maestrías, para que se puedan integrar a nuestros cuerpos de la Secretaría de Seguridad y Paz, y que encuentren en la policía una forma de profesión y vida. Los estamos esperando, esta puede ser la mejor decisión de su vida”, invitó Francisco Javier Zaragoza, director general del Infospe.

Para participar en el proceso de ingreso para ocupar el puesto de policía es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 a 40 años, acreditar que ha concluido la enseñanza media superior o su equivalente y, para las áreas de investigación, acreditar haber concluido la enseñanza superior o su equivalente.

No padecer enfermedades crónico degenerativas y ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal.

Para personal de otras corporaciones policiales inactivos deberán haber aprobado el examen de Control y Confianza del Estado de Guanajuato, el cual tendrá que estar vigente.

Al concluir y acreditar el Programa de Formación Inicial de seis meses, el ingreso mensual bruto es de 28 mil 502 pesos.

Para mayor información de las bases y requisitos, la convocatoria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad y Paz está disponible en https://seguridad.guanajuato.gob.mx/convocatoria-fspe/ ; así mismo, conoce el modelo de profesionalización de INFOSPE en https://infospe.guanajuato.gob.mx/