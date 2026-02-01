Niños, jóvenes y ciudadanos conmemoran el Día de la No Violencia con murales

Manuel Doblado, Guanajuato.- En una actividad que promueve la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Manuel Doblado, se reunió a niñas, niños, jóvenes y ciudadanos en general, a formar parte de esta expresión de arte.

Con anticipación se invitó a las instituciones académicas, sociales, municipales e independientes a integrarse a la actividad, en la que cada uno de los participantes contaba con un espacio en el que plasmaría su sentir con respecto a la violencia y la importancia de un entorno en paz.

En total se pintaron 11 murales, en el espacio proporcionado sobre el arroyo Machigüis en la calle Álvaro Obregón, exposición que resultó un éxito.

Los participantes fueron: Alumnos de las secundarias ¨Niños Héroes de Chapultepec¨, ¨Técnica No. 30¨, ¨José Antonio Torres¨,Telesecundaria 559; además de Manos Solidarias, DIF e IMUD municipales, y el Cabildo Infantil; entre los independientes estuvieron Dayani Kinnereth Arreola Penilla, Ramón Pacheco Villegas y Cecilia Vera Ruíz.

La titular de Prevención, Denisse Castellano Rodríguez destacó la colaboración, no solo de los participantes, sino de los vecinos, directores de área y de padres de familia.

En su mensaje, el Secretario de Ayuntamiento, Francisco León enfatizó el interés del Presidente Municipal, Gustavo Adolfo Alfaro por apoyar el talento en el municipio.

¨Para el Presidente es una prioridad que las juventudes y cuenten con las herramientas y los espacios p adecuados para el desarrollo de sus habilidades; indicó el secretario.

Así lo reiteró el Director de programas de la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Fernando Ruiz Miguel, al señalar:

¨Su alcalde el Ingeniero Adolfo, siempre comprometido con las acciones en materia de prevención, comprometido con el acercamiento con las y los ciudadanos de este bonito municipio, y yo creo que eso es muestra de la actividad que hoy estamos realizando…La Paz no solamente se construye a través de la fuerza policial, la paz se construye a través de esa coerción social y de ese acercamiento que tenemos con las y los ciudadanos, a través de estos mensajes en materia de prevención y paz¨.

Destacó además que Manuel Doblado es uno de los municipios más tranquilos de todo el Estado de Guanajuato.

A lo largo de la tarde, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los participantes, y se presentó material audiovisual alusivo a la ocasión, algunas rimas y la presentación de jóvenes raperos que también se sumaron a esta actividad por la Paz.

En el evento estuvieron presentes, además de las autoridades mencionadas, integrantes del Ayuntamiento y directores de área de la administración pública.