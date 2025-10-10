JAPAMI inicia instalación gratuita de micromedidores domiciliarios en Irapuato

El programa busca garantizar un cobro justo por el consumo de agua y promover el uso responsable del recurso

Redacción Notus10 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Junta de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI) puso en marcha un programa de suministro e instalación gratuita de micromedidores domiciliarios, como parte de la transición de la cuota fija al servicio medido.

El programa tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el suministro de agua potable, ofrecer un servicio de mayor calidad y permitir que los usuarios paguen conforme a su consumo real. La instalación se realizará directamente en la toma domiciliaria, sin costo para los usuarios, por personal de una empresa especializada debidamente identificada y autorizada, portando credenciales oficiales y oficio de autorización emitido por JAPAMI.

Entre los beneficios de contar con un medidor destacan la detección temprana de fugas, que permite repararlas oportunamente y evita cobros elevados, y el fomento al uso responsable del agua al permitir a las familias conocer su consumo real y adoptar hábitos de ahorro.

JAPAMI solicitó la colaboración de la ciudadanía para facilitar la instalación de los micromedidores y garantizar la correcta medición del servicio, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para ofrecer un suministro más justo y sustentable.

