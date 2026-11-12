Colectivo de Irapuato localiza restos de dos personas en Cuchicuato

Irapuato, Guanajuato.- El Colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato localizó dos osamentas en Cuchicuato, camino a Tamaula. La vocera de la brigada Karla Martínez informó que podría tratarse de un hombre y una mujer.

Un reporte anónimo permitió que las buscadoras ubicaran dos fosas donde se encontraban enterrados los restos de dos personas en una zona despoblada. “Desafortunadamente por la manera en la que son localizados el día de hoy no podemos dar alguna identificación”, señaló debido al avanzado tiempo de descomposición.

Sin embargo, destacó que los años de experiencia de la brigada les permite deducir el sexo de las víctimas por la forma de los miembros óseos. En el lugar se encontraron también algunas prendas al parecer bastante deterioradas.

Karla instó a la población a reportar posibles sitios para realizar labores de búsqueda y recordó que la información se mantiene confidencial. Asimismo, expresó que compartirán la evidencia para facilitar la identificación.