José Salazar tiene más vidas que un gato: sobrevive a dos accidentes

Irapuato, Guanajuato.- José Salazar tiene más vidas que un gato pues en menos de 40 minutos dos tráilers golpearon su camioneta saliendo sin un rasguño. Como única secuela quedó el susto, y afortunadamente en otro auto alguien traía un bolillo y eso le evitó la diabetes de la impresión.

Yoselin Quintero y Antonio Jaramillo, estudiantes del Instituto tecnológico superior de Abasolo ITESA, platicaron como sucedieron los accidentes en la entrada a Irapuato, justo en la carretera federal Irapuato – Abasolo.

Un tráiler le cerró el camino a la camioneta roja de José y lo dejó en el carril de alta velocidad, con la camioneta inmóvil por la llanta averiada. “Nosotros al ver el accidente decidimos pararnos y auxiliar al conductor”, señaló el estudiante.

El trailero, comentó Yoselin, ni siquiera se paró para ver cómo estaba José, solamente siguió su camino.

Antonio relató que al no poder mover la camioneta el aturdido conductor salió de ella y se resguardó en la orilla de la carretera a la espera de la llegada de una ambulancia para que lo valorará.

Treinta minutos más tarde, por fin llegó una ambulancia. Los paramédicos valoraron a José, le hicieron los exámenes pertinentes para valorar su estado de salud y estos determinaron que solo padecía de “susto” lo cual no requiere ninguna intervención médica, así que lo dejaron ahí en la orilla de la carretera a la espera de la llegada de las autoridades de caminos para retirar la camioneta y tomarán parte de lo ocurrido.

El cielo lluvioso, la carretera mojada, la carrera en penumbras, José y los dos estudiantes bajo el “chipi chipi”, aunque Yoselin recordó que en auto tenían un cobertor en donde ambos se abrazaron por qué el frío arreciaba en la carretera.

Los autos transitaban con precaución por el carril que quedó habilitado, claro, sin olvidar mirar cómo había quedado la camioneta de Salazar. De repente, un tráiler blanco venía a alta velocidad por el carril que estaba bloqueado, se topó con la camioneta, chocó contra ella, la arrastró hacia una barda colindante, pero antes este segundo camión volcó quedando sobre el carril de baja y terminando incrustado en la barda, aplastando la camioneta roja.

A José Salazar no le quedó más remedio que darle otra mordida al bolillo y agradecer que ya no se encontraba dentro de la camioneta, de ser así, seguramente no podría haber contado está sorpréndete historia, en donde el saldo fue, un trailero lesionado trasladado al hospital, una camioneta destruida por dos tráilers, un tráiler volcado y la demostración fehaciente que José Salazar tiene más vidas que un gato.