Job Gallardo “cazará” a motociclistas que hacen carreritas y caballitos

"Sobre aviso no hay engaño, o se corrigen o se corrigen… se les acabó el corrido", advirtió el alcalde de Abasolo a motociclistas

Redacción Notus9 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- El alcalde de Abasolo, Job Gallardo Santellano informó que, “cazará” a jóvenes que realizan carreritas y caballitos manejando una motocicleta, “o se corrigen o se corrigen”, aseveró.

El alcalde mencionó que después de recibir varias denuncias, de manera personal por parte de la ciudadanía, de motociclistas que manejan al parecer de manera irresponsable aseguró que “ya estuvo bueno” y que pondrá orden personalmente a todos estos “morros” que no entienden, pues dijo que se les ha hecho invitaciones a través de retenes sin multar, para que manejen de manera responsable su motocicleta y no han entendido, enfatizó.

“Nos referimos a un montón de muchachos, adolescentes, jóvenes, que no respetan, que se les hace todo muy fácil, que se ponen en riesgo ellos y económicamente a su familia, y ponen en riesgo a los demás”.

El presidente municipal informó que “realizará dispositivos para cazar, encontrar y corregir a estas personas, a estos jóvenes … vamos a darles cacería a aquellos muchachos que no entienden y que ponen en riesgo tanto su vida como la de otras personas”.

Gallardo dijo que evitará que los “morros” realicen carreritas en los bulevares, que manejen a altas velocidades en las calles del pueblo, y les dijo “se les acabó el corrido, como dice la canción”.

Redacción Notus9 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información