Job Gallardo “cazará” a motociclistas que hacen carreritas y caballitos

Abasolo, Guanajuato.- El alcalde de Abasolo, Job Gallardo Santellano informó que, “cazará” a jóvenes que realizan carreritas y caballitos manejando una motocicleta, “o se corrigen o se corrigen”, aseveró.

El alcalde mencionó que después de recibir varias denuncias, de manera personal por parte de la ciudadanía, de motociclistas que manejan al parecer de manera irresponsable aseguró que “ya estuvo bueno” y que pondrá orden personalmente a todos estos “morros” que no entienden, pues dijo que se les ha hecho invitaciones a través de retenes sin multar, para que manejen de manera responsable su motocicleta y no han entendido, enfatizó.

“Nos referimos a un montón de muchachos, adolescentes, jóvenes, que no respetan, que se les hace todo muy fácil, que se ponen en riesgo ellos y económicamente a su familia, y ponen en riesgo a los demás”.

El presidente municipal informó que “realizará dispositivos para cazar, encontrar y corregir a estas personas, a estos jóvenes … vamos a darles cacería a aquellos muchachos que no entienden y que ponen en riesgo tanto su vida como la de otras personas”.

Gallardo dijo que evitará que los “morros” realicen carreritas en los bulevares, que manejen a altas velocidades en las calles del pueblo, y les dijo “se les acabó el corrido, como dice la canción”.