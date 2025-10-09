Alcalde morenista de Salvatierra “huye” de su municipio

Salvatierra, Guanajuato.- El alcalde de Salvatierra José Daniel Sámano “huyo” de su municipio, luego de que Don Nico, recibió tres balazos, cuando estaba haciendo una grabación en vivo, en la que denunciaba que el gobierno municipal, no hacía nada para tapar los baches de su comunidad. El presidente municipal, dijo que ha recibido amenazas y que decidió salir de su municipio, pese a que él trae varios escoltas que lo resguardan.

El edil, dijo que Don Nico, el hombre que fue baleado cuando hacía una grabación y que quedó grabado, expresó que ya no tiene dinero para el programa de bacheo y trató de excusar que no se han tapado, porque tenían 15 años que no se atendía y que quiere hacer obras de calidad, no solamente baches.

En entrevista con Azucena Euresti, dijo que “hace poco balearon a mi jefe de escoltas y como todos estos sucesos lamentables, este caso en especial causo mayor impacto, causó mayor impacto, desde luego, tuve que salir del municipio, porque empecé a recibir mensajes de amenazas de muerte”, -ahorita no está en el municipio- “ahorita no, estoy muy cerca”.