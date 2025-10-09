Clausuran cursos de capacitación en comunidades de Huanímaro para impulsar el autoempleo

Huanímaro, Guanajuato.- El Gobierno Municipal en coordinación con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) plantel Pénjamo dan por clausurados los cursos de Corte de cabello en la comunidad de San Ramon y Repostería en San Juan Grande. Todo con el objetivo de brindar conocimientos y herramientas para emprender y fortalecer la economía de las familias.

Los eventos de clausura fueron precedidos por la alcaldesa Lic. Laura Villapando Arroyo además del director del IECA Pénjamo Ing. Raymundo Heraclio Alvarado Raya y los regidores José Isaías González Delgado y Karina Ruiz Rivera.

La dirección de Desarrollo Económico que dirige Cirila Aguilar Mejía, continúa impartiendo cursos de capacitación para fomentar el auto empleo, de manera que la ciudadanía adquiera conocimientos y cuente con herramientas para que en un futuro puedan autoemplearse o poner un negocio propio.

“El ejemplo de esfuerzo y perseverancia que ustedes proyectan es de aplaudir” dijo en su mensaje Raymundo Alvarado Raya director del IECA. Comentando además que seguirán coordinando cursos de capacitación con apoyo del Gobierno Municipal para que mas mujeres y hombres cuenten con opciones de autoemplearse y generar un ingreso extra para sus familias.

Los participantes agradecieron a las autoridades municipales y estatales por el apoyo que se les está brindando con la impartición de estos cursos, los cuales les permitirán contar con más herramientas para salir adelante.

En la medida que ustedes como comunidad se sigan organizando, nosotros como administración municipal seguiremos gestionando y creando cursos de capacitación para que ustedes continúen adquiriendo los conocimientos que en un futuro les servirán mucho para mejorar la economía de sus familias, comentó en su mensaje la alcaldesa Laura Villapando Arroyo.

Fue así como 16 personas que conformaron el grupo de “Corte de Cabello en la localidad de San Ramon” y 15 mujeres del grupo de “Repostería” en San Juan Grande culminaron su capacitación y recibieron su constancia satisfactoriamente de manos de los funcionarios.