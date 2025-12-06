Jefe de enseñanza de SSA de Salamanca acosa sexualmente y hostiga a interna

Irapuato, Guanajuato.- Una estudiante de medicina, al parecer fue víctima de acoso sexual, hostigamiento laboral y escolar, acercamientos indebidos, violencia psicológica, entre otras por el doctor Gustavo Cabrera Regino, Jefe de Enseñanza del Hospital General de Salamanca en contubernio con la directora, la doctora Mayra Alejandra Lesso González y una enfermera identificada como Nimsy Viridiana Mata Zavala.

La abogada Mariana Franco dio a conocer algunos de los detalles por los que ha pasado Haziel Alejandra Delgado Benítez, estudiante de la UQI e interna de medicina en el Hospital General de Salamanca de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

A través de un comunicado, la abogada y la víctima, hicieron de conocimiento público su denuncia, en la que señalan lo siguiente:

“Porque alzar la voz NO puede costar la carrera, la salud mental ni la dignidad de ninguna mujer.

Hoy asumimos la representación legal de Haziel Alejandra Delgado Benítez, estudiante de medicina de la UQI, quien realizaba su internado en el Hospital General de Salamanca, bajo la dirección de la Dra. Mayra Alejandra Lesso González.

Nuestro deber es informar, denunciar, exigir justicia y la NO repetición de estos actos.

🚨 HECHOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde julio de 2025, Haziel ha sido víctima de:

Acoso sexual

Hostigamiento laboral y escolar

Acercamientos indebidos

Violencia psicológica

Abuso de poder y represalias

Burlas hacia su persona

Por parte del Doctor Gustavo Cabrera Regino, Jefe de Enseñanza del hospital.

Un médico que, según diversos testimonios, repite un patrón de violencia contra alumnas y personal, amparado en su jerarquía, su posición machista y la omisión institucional. Tras poner límites y denunciar internamente los hechos, Haziel NO recibió apoyo.

Por el contrario, recibió represalias. A pesar de que la directora del hospital es mujer, le dio la espalda, dejándola en absoluta indefensión.

Haziel fue retirada del hospital mediante uso de fuerza, como si estudiar y querer superarse fuera un delito.

📌 Fue dada de baja del Hospital General de Salamanca, truncando su internado.

📌 Vivió un ambiente de miedo, hostilidad, humillación y burlas hacia su persona.

📌 Y cuando buscó apoyo en las instituciones correspondientes, fue advertida de que alzar la voz podría costarle ser vetada o incluso dada de baja, generando aún más miedo y vulnerabilidad.

Además, la enfermera Nimsy Viridiana Mata Zavala ejerció sobre ella violencia psicológica, humillaciones y tratos degradantes, llegando incluso a obligarla a limpiar el piso con las manos, acto prohibido, denigrante e inadmisible en cualquier institución.

Esta violencia sistemática generó en Haziel ansiedad, depresión, miedo constante y afectaciones emocionales ya registradas en una batería psicológica realizada por CAPSI, centro perteneciente a la propia institución educativa.

Este documento resulta fundamental para acreditar el daño emocional causado.

❗ ¿QUÉ OCULTAN? ¿A QUIÉN PROTEGEN?

Estas acciones y omisiones nos obligan a cuestionar:

¿Dónde queda la seguridad del estudiantado?

¿Por qué se advierte a las estudiantes que denunciar puede costarles la carrera?

¿Por qué una institución de salud permite que un médico con señalamientos previos continúe ejerciendo violencia contra mujeres?

¿Por qué la directora del Hospital General de Salamanca, siendo mujer, solicitó la baja de la alumna en lugar de protegerla?

¿Qué medidas reales existen para prevenir, atender y sancionar la violencia de género?

¿Cuántas mujeres más deben ser violentadas para que actúen?

✊ EXIGIMOS

1. La inmediata restitución de Haziel Alejandra a sus actividades académicas, en un espacio libre de violencia.

2. La entrega formal del informe psicológico de CAPSI, indispensable para su acompañamiento y defensa.

3. La suspensión inmediata del Dr. Gustavo Cabrera Regino mientras se investigan los hechos; por la violencia de género, acoso y hostigamiento ejercidos en contra de nuestra representada; así como la suspensión de la Directora del HGS, Dra. Mayra Alejandra Lesso González por ignorar los hechos de violencia cometidos hacia las alumnas y la omisión en dar puntual seguimiento y apoyo a las mismas , sin olvidar y exigir también la baja definitiva de la enfermera Nimsy Viridiana Mata Zavala por actos degradantes, humillaciones y amenazas.

4. La intervención de autoridades estatales de salud y educación.

5. Protocolos efectivos y garantías de no repetición para todas las estudiantes.

6. Exigimos a la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato (UQI):

Que actúe de manera inmediata, garantizando la protección, seguridad e integridad académica y emocional de nuestra representada.

Que asegure cero represalias en su contra, incluida cualquier amenaza de baja, veto, bloqueo académico o retraso en su formación profesional.

Que garantice la continuidad de sus estudios en un ambiente seguro, libre de violencia y sin intimidaciones directas o indirectas por parte de personal administrativo, docente o autoridades escolares.

Que la institución cumpla con su deber de debida diligencia reforzada en casos de violencia de género y proteja a todas las mujeres que integran su comunidad estudiantil.

La UQI tiene la obligación legal y ética de proteger a sus alumnas, no de silenciarlas.

Hoy exigimos acciones, no advertencias. Protección, no miedo. Justicia, no omisiones.

💜 HOY ES HAZIEL. MAÑANA PUEDE SER TU HIJA, TU AMIGA, TU SOBRINA… O CUALQUIER MUJER ESTUDIANTE DE MEDICINA

En el Hospital General de Salamanca existe un ciclo repetitivo de VIOLENCIA DE GÉNERO, tolerado por autoridades que tienen pleno conocimiento y no actúan.

Nosotras sí vamos a actuar.

🔊 VAMOS A GRITAR HASTA QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARE.

Este no es solo un caso.

Es un llamado urgente a romper complicidades, violencias normalizadas, violencia institucional y omisiones que cuestan salud, futuro y vida.

Abogadas con Enfoque y Perspectiva

Justicia con perspectiva de género. Acompañamiento real. Cero tolerancia a la violencia. Y justicia para todas.

LIC. MARIANA FRANCO”