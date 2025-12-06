‘Atacan’ a policía de Michoacán con coche bomba; 10 lesionados

Al menos 10 lesionados y al parecer un elemento fallecido en la explosión de un vehículo cerca de la base de la policía municipal en Coahuayana

Redacción Notus6 diciembre, 2025

Michoacán.- La base de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán fue atacada, dejando al menos 10 lesionados y al parecer, un elemento fallecido. De acuerdo con los reportes, personas desconocidas abandonaron un ‘coche bomba’ a fuera de las instalaciones, que explotaría minutos después.

Luego del estallido, comenzó la movilización de paramédicos para brindar atención médica y valorar a los afectados, y elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno como la Guardia Nacional, Policías municipales, la Guardia Civil y la Marina. El evento, afectó establecimientos y hogares, además de generar daños en el servicio eléctrico.

Para resguardar la zona, se acordonó el área y la Fiscalía del Estado acudió para realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se espera que conforme los avances en la indagatoria se concreten, sean comunicadas por las autoridades.

