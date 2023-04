Javier Cabrera: El compositor y cantante de Santa Ana Pacueco

Pénjamo, Guanajuato.- Javier Cabrera de 53 años de edad oriundo de la comunidad Santa Ana Pacueco, perteneciente al municipio de Pénjamo, es un talentoso cantautor, con 40 años de experiencia ha compuesto más de 3 mil canciones y participado en programas televisivos por su invaluable capacidad artística.

“Desde los 12 años a mí me llamó la atención escribir, yo tenía un hermano que ya murió, quien se llamaba Lalo y era baterista en grupos de rock y me encantaba escucharlos, así que yo empecé a escribir canciones y desde ese entonces todos los días escribo algo”, relató.

Javier desde que estaba en sexto de primaria, descubrió su pasión por la música y la composición, en secundaria ya participaba en programas televisivos como “Siempre en Domingo” y “Juguemos a Cantar”.

“Yo desde chavillo comencé a trabajar como ayudante de mecánico y quien era mi patrón en ese entonces me apoyo bastante, me pagaba los pasajes para irme a los programas, allá en México yo me quedaba a dormir en la central y con ‘coperachas’ de compañeros de la secundaria me ayudaba para comprarme mis tortas”, explicó.

Dentro de sus múltiples aventuras en los programas, Javier contó uno de los momentos más significativos.

“Estaba en un puestito de tacos y ahí estaba una señora como de 85 años con tres bolsas y le dije que, si le podía ayudar y me dijo que si, la acompañe a su casa y me invito a pasar empezamos a platicar que yo estaba ahí en el concurso del Heraldo de México participando y me dijo que su hijo trabajaba como ejecutivo ahí y entre la plática me quede bien dormido.

Me levante muy apenado y le dije a la señora que ya me iba le agradecí su hospitalidad, pero me dijo que me quedara a comer, accedí y llego su hijo, platicamos y me dijo que si no tenía donde dormir me quedara en la casa hasta que se acabara el concurso y así fue”, relató.

En el concurso del Heraldo de México, Javier llegó a la semifinal, pero un cambio de temperaturas cerro su garganta y al cantar no pudo hacerlo como él sabía.

Hoy en día, Javier ha compuesto más de 3 mil canciones y tiene registradas 500 en el instituto del Derecho de Autor.

Ahora como mecánico y músico combina sus tiempos para hacer las dos cosas que más le apasionan.

Ya son 40 años los que Javier lleva escribiendo con el corazón, sintiéndose orgulloso y satisfecho en cada creación.