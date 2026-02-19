IZZI deja sin internet a vecinos de Irapuato por varios días

Irapuato, Guanajuato.- La compañía IZZI dejó a usuarios irapuatenses sin internet por varios días debido a un restablecimiento del servicio. Vecinos de colonias como Los Arcos, Primero de Mayo y Jardines de San Antonio expresaron su molestia, puesto que llevan alrededor de tres días sin red.

De acuerdo con los usuarios, han realizado varios reportes, sin embargo, en algunos casos no reciben respuesta o no pueden hablar con un técnico. Al parecer, el soporte técnico lo atañe a una restitución general que ha ‘incomunicado’ a familias.

Además, en enero se reportaron fallas por hasta una semana en colonias como Floresta, Las Carmelitas, Rancho Grande, zona centro, Lázaro Cárdenas y Valle del Sol. Los problemas técnicos por zona son frecuentes en IZZI, comentó Ángeles Franco.

Entre otras molestias, el cobro completo del servicio aun cuando pasan días con la falla de red, fue destacada por los vecinos: “A mí me descontaron como 50 pesos nada más el año pasado que se fue el internet”.