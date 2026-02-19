Entregan 35 titulos a egresados de la División de Ingenierias de la UG

Salamanca, Guanajuato.- La comunidad universitaria de la División de Ingenierías del Campus Irapuato‑Salamanca (DICIS) de la Universidad de Guanajuato (UG) vivió una emotiva ceremonia de entrega de títulos realizada en la Sede Palo Blanco, en Salamanca.

En el evento, que contó con la presencia de familiares, amistades y comunidad universitaria, la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, compartió un emotivo mensaje acerca del significado de estos momentos y enfatizó que la entrega de un título es la culminación de un largo proceso académico.

“Me da mucho gusto ver los rostros de los títulos que firmé, conocerlos al fin. (…) Este documento es un reconocimiento para toda su familia, porque en los estudios nunca vamos solos”, expresó. Al mismo tiempo, les invitó a reflexionar acerca del privilegio de recibir una educación superior en una prestigiosa universidad pública.

Asimismo, destacó el legado de excelencia que distingue a la DICIS, una división reconocida por su impacto en la ciencia y la tecnología, así como por el trabajo en equipo, la intención social de los proyectos de investigación y el talento de su comunidad.

“Siéntanse orgullosos por pertenecer a esta Casa de Estudios y las excelentes oportunidades, tanto en México como en el extranjero, posibles gracias a su formación profesional”, concluyó la Rectora General.

Por su parte, el Rector del Campus Irapuato-Salamanca, Dr. Rogelio Costilla Salazar, subrayó que las y los nuevos profesionistas cuentan con un abanico amplio de oportunidades para innovar, servir y liderar con responsabilidad. “El conocimiento encausado puede transformar el mundo. Recuerden siempre su identidad: universitario una vez, universitario para siempre”, afirmó, animando a reconocer las redes de apoyo que hicieron posible este logro.

Cada una de las personas que recibieron un título universitario en esta ceremonia tomaron la protesta correspondiente para ejercer con ética y responsabilidad su profesión, luego de lo cual tocaron la campana, acto simbólico con el que se despiden orgullosamente de su alma mater.

Víctor González, titulado de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, expresó sentir gran felicidad y emoción después de estos arduos años de estudio y múltiples experiencias vividas en la UG. “Es un logro que esperé desde hace mucho; estoy muy feliz, muy agradecido con mi familia y mis amistades”, comentó.

En total, 35 fueron las personas tituladas de los programas de Licenciatura en Gestión Empresarial, Artes Digitales, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales; así como de las Maestrías en Ingeniería Eléctrica, Docencia Universitaria para la Educación Digital y el Doctorado en Ingeniería Eléctrica.

Para celebrar este momento crucial, la Estudiantina de la DICIS — cuyo origen se remonta a la otrora Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, más famosa por su sigla FIMEE— compartió la tradicional canción “Fonseca” (originaria de Salamanca, España, también conocida como “Triste y sola”), con la que se evoca la nostalgia al concluir los estudios y partir de la universidad.

En este significativo evento, también estuvieron presentes el Director de la DICIS, Dr. Víctor Hugo Jiménez Arredondo; y el Director de la División de Ciencias de la Vida, Dr. Juan Antonio Ramírez Vázquez, así como personal directivo de secretarías académicas y departamentos universitarios.