Desventajas de ser Therian

Las letras chiquitas que nadie te advierte de identificarte como animal

Velio Ortega19 febrero, 2026

Guanajuato.- Las letras chiquitas de ser therian son diversas y nadie te advierte de ellas:

  • Ni el IMSS ni el ISSSTE tienen atención veterinaria

 

  • Sólo se puede fornicar en tiempo de celo y sólo puedes hacerlo de perrito o chivito en precipicio, pues otras posiciones serían consideradas como antinaturales.

 

  • Las camadas de la therian son de solo un cachorro y si acaso dos o tres.

 

  • De nada sirve que te vacunen contra el moquillo y el parvovirus cuando lo que puedes contraer son virus de influenza y de covid.

 

  • No hay traductor de Google para los ladridos.

 

  • Quieres identificarte con gran danés y te ves como chihuahua (que conste que no estoy hablando del sistema de salud mexicano).

 

  • Sacar la lengua puede ser motivo de un manazo de parte de la abuelita porque eso para ella es una grosería.

 

  • La placa dice “Duque”, pero la gente dice “Firulais”.

 

  • No dejan entrar a las cantinas y solamente se puede consumir en restaurantes “pet friends”.

 

  • Para subir a la oruga es necesario decir que eres animal de servicio.

 

  • En la birria serías el platillo y no el comensal.

