Desventajas de ser Therian

Guanajuato.- Las letras chiquitas de ser therian son diversas y nadie te advierte de ellas:
- Ni el IMSS ni el ISSSTE tienen atención veterinaria
- Sólo se puede fornicar en tiempo de celo y sólo puedes hacerlo de perrito o chivito en precipicio, pues otras posiciones serían consideradas como antinaturales.
- Las camadas de la therian son de solo un cachorro y si acaso dos o tres.
- De nada sirve que te vacunen contra el moquillo y el parvovirus cuando lo que puedes contraer son virus de influenza y de covid.
- No hay traductor de Google para los ladridos.
- Quieres identificarte con gran danés y te ves como chihuahua (que conste que no estoy hablando del sistema de salud mexicano).
- Sacar la lengua puede ser motivo de un manazo de parte de la abuelita porque eso para ella es una grosería.
- La placa dice “Duque”, pero la gente dice “Firulais”.
- No dejan entrar a las cantinas y solamente se puede consumir en restaurantes “pet friends”.
- Para subir a la oruga es necesario decir que eres animal de servicio.
- En la birria serías el platillo y no el comensal.