IMSS reporta récord de empleo en febrero

Ciudad de México.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que al 28 de febrero se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de febrero y la quinta más alta en cualquier mes.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS explicó que los datos son preliminares, ya que aún se procesa la información de trabajadores de plataformas digitales, por lo que la cifra podría aumentar.

En febrero se generaron 157 mil 882 empleos formales, para un total de 217 mil 299 nuevos puestos en lo que va del año. En comparación anual, el incremento fue de 96 mil 923 empleos.

El salario base de cotización alcanzó los 665.6 pesos diarios, equivalente a unos 20 mil 245 pesos mensuales, lo que representa un aumento de 7.4% en un año. Además, el 87.4% de los empleos son permanentes y el 40.1% corresponden a mujeres.

Robledo destacó que estos resultados coinciden con datos del Inegi que muestran una reducción de la pobreza laboral a su nivel más bajo en 20 años.