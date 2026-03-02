IMSS reporta récord de empleo en febrero

Más de 22.5 millones de puestos afiliados y alza en salarios.

Redacción Notus2 marzo, 2026

Ciudad de México.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que al 28 de febrero se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de febrero y la quinta más alta en cualquier mes.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS explicó que los datos son preliminares, ya que aún se procesa la información de trabajadores de plataformas digitales, por lo que la cifra podría aumentar.

En febrero se generaron 157 mil 882 empleos formales, para un total de 217 mil 299 nuevos puestos en lo que va del año. En comparación anual, el incremento fue de 96 mil 923 empleos.

El salario base de cotización alcanzó los 665.6 pesos diarios, equivalente a unos 20 mil 245 pesos mensuales, lo que representa un aumento de 7.4% en un año. Además, el 87.4% de los empleos son permanentes y el 40.1% corresponden a mujeres.

Robledo destacó que estos resultados coinciden con datos del Inegi que muestran una reducción de la pobreza laboral a su nivel más bajo en 20 años.

Redacción Notus2 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información