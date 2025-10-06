Isaí Vega, “El diseñador” de la Catrina

Irapuato, Guanajuato.- En la ciudad de Irapuato, Isaí Vega se unió a las conmemoraciones sobre la festividad del día de muertos, el diseñador irapuatense, autodidacta, ha confeccionado un vestido digno para la ocasión y vestir a la Catrina.

A partir del grabado de Guadalupe Posadas en 1873 y del mural “Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda” de Diego Ribera, un personaje ha tomado relevancia en esta tradición; se trata, nada más y nada menos que, de “La Catrina”; es en este personaje que Isaí ha tomado como inspiración para confeccionar uno de sus diseños; un vestido de Catrina.

En las inmediaciones del estadio antes de que el juego de la Trinca comenzara, el personaje de La Catrina merodeaba entre la afición fresera, era Isaí vestido con el traje que había confeccionado para la ocasión.

El diseñador contó que para él es importante aportar un “outfit” creativo y original al personaje, pues dijo que muchas personas realizan esta caracterización con el vestido de quince años y eso “no es el chiste”, recalcó.

Vega aseguró que el atuendo que portaba alcanzaba la suma de 20 mil pesos, solo en material y mano de obra, y que con todos los accesorios como el sobrero, el tocado, las joyas y demás alcanzaba la suma de 26 mil pesos.

“Yo lo diseño, lo confecciono, algo tipo victoriano, pero que sea mexicano”.

Esta admiración que el irapuatense siente por la Catrina, nació por la tradición que ha heredado de sus padres, pues desde hace ya varias generaciones son artesanos que se dedican a trabajar las figuras de alfeñiques y que comercian cada temporada en la Plaza del Comercio y desde hace ya varios años, Isaí personifica en cada desfile de día de muertos a la Catrina.

Gracias a ese gusto por dar vida al personaje, fue que el diseñador le gusto y le nacieron las ganas por confeccionar vestidos, “pues tú te agarras ahí, agarras la maña, como tejer, te da curiosidad y lo haces, ya después te vas perfeccionando”.

Además, señaló el confeccionador del vestido que al hacerlo él mismo, era mucho más barato que comprarlo ya hecho o mandarlo hacer, puesto que llegó a comprar vestidos que costaban más de 5 mil pesos, pero cuando él los fabricaba el precio se reducía de manera drástica.

Sin embargo, el último modelo que ha confeccionado le costó 20 mil pesos, pero si lo hubiera comprado fácilmente alcanzaría la cifra de alrededor de 35 mil pesos.

La idea donde se inspiró el diseñador irapuatense para realizar el modelo que vestiría a la Catrina, lo tomó de un diseño que presentó Lady Gaga en el festival “Mayhem Ball” hace algunos años.

“O sea, es un atuendo mexicano, pero tiene una fusión de Lady Gaga”.

Para Isaí, esta fecha cobra un significado muy especial, dado que como muchos mexicanos, es una fecha en la cual puede conmemorar la vida de sus seres queridos que ya han muerto, tal es el caso de su abuelos, dos de sus primos que fallecieron jóvenes, uno a causa de una enfermedad en el cerebro y otro en un accidente en donde resultó electrocutado, además su padrino Alfredo mejor conocido como “Mundo” vecino de la colonia El Ranchito, quien murió hace pocos días a causa de deficiencias cardiacas.

Así entre telas, hilos, encajes y sombreros, Isaí encarna a la mismísima muerte y da significado a una tradición muy mexicana.