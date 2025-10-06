Detiene Fiscalía de Guanajuato a cuatro hombres con armas y droga en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato detuvo a cuatro hombres en posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, durante un cateo realizado en la colonia 8 de Junio, en el municipio de Irapuato.

Agentes de Investigación Criminal ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Diciembre, donde localizaron a José Eduardo “N”, Alejandro Daniel “N”, José Armando “N” y Eric “N”. Dentro del inmueble se aseguraron cinco armas largas, tres cargadores y cuatro chalecos tácticos, además de bolsas con una sustancia cristalina con las características del “cristal”, que los detenidos llevaban entre sus ropas.

Los cuatro hombres fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia, un juez calificó como legal la detención y resolvió vincularlos a proceso penal, imponiéndoles prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación.

El caso será turnado a la autoridad federal para continuar con el procedimiento por el delito relacionado con las armas de fuego, mientras que la Fiscalía estatal continuará con la investigación por el delito contra la salud, con un plazo de cierre de dos meses.