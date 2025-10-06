Fortalecen lazos empresariales y culturales México–España en la Romería Española de Irapuato

Autoridades y empresarios impulsan alianzas económicas, turísticas y de cooperación durante el encuentro binacional que busca atraer inversión y fortalecer la economía local

Redacción Notus6 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Festival de la Romería Española, autoridades estatales y de Irapuato, se reunieron con empresarios para compartir las riquezas culturales de México y España, además de fortalecer los lazos sociales mediante una plataforma de intercambio empresarial que fomenta la creación de alianzas de cooperación y nuevas oportunidades económicas, turísticas y culturales.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a todas las personas involucradas en este encuentro, al destacar que con estas acciones se busca fortalecer la economía de Irapuato y del estado de Guanajuato a través de la atracción de inversión extranjera, así como del impulso a la cultura y el turismo.

“En esta ocasión, no solo celebramos la edición número 37 de este festival, una tradición tan bonita que tenemos en Irapuato al convocar a la comunidad española y ofrecer una serie de actividades turísticas, culturales y de encuentro, sino que ahora le estamos agregando este plus de generar vínculos de comercialización multisectorial con la comunidad española, la Cámara de Comercio de España y diversas empresas que desean hacer negocios”, resaltó.

La secretaria de Economía del Estado de Guanajuato, Cristina Villaseñor, felicitó a los organizadores de las mesas de trabajo en las que se busca concretar alianzas comerciales de alto impacto, y deseó éxito a los participantes para que este espacio se convierta en una oportunidad de valor, experiencias y buenas prácticas.

“Quiero que sepan que en Guanajuato encontrarán un ecosistema que acelera la economía en sectores de mayor valor agregado, con los que sin duda podrán colaborar a través de todos los clusters”, compartió.

Las actividades y reuniones comerciales continuarán hasta el 9 de octubre, con la expectativa de que entre México y España se consoliden acuerdos que fortalezcan la economía, la cultura y el turismo en beneficio de ambas comunidades.

Redacción Notus6 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información