Fortalecen lazos empresariales y culturales México–España en la Romería Española de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Festival de la Romería Española, autoridades estatales y de Irapuato, se reunieron con empresarios para compartir las riquezas culturales de México y España, además de fortalecer los lazos sociales mediante una plataforma de intercambio empresarial que fomenta la creación de alianzas de cooperación y nuevas oportunidades económicas, turísticas y culturales.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a todas las personas involucradas en este encuentro, al destacar que con estas acciones se busca fortalecer la economía de Irapuato y del estado de Guanajuato a través de la atracción de inversión extranjera, así como del impulso a la cultura y el turismo.

“En esta ocasión, no solo celebramos la edición número 37 de este festival, una tradición tan bonita que tenemos en Irapuato al convocar a la comunidad española y ofrecer una serie de actividades turísticas, culturales y de encuentro, sino que ahora le estamos agregando este plus de generar vínculos de comercialización multisectorial con la comunidad española, la Cámara de Comercio de España y diversas empresas que desean hacer negocios”, resaltó.

La secretaria de Economía del Estado de Guanajuato, Cristina Villaseñor, felicitó a los organizadores de las mesas de trabajo en las que se busca concretar alianzas comerciales de alto impacto, y deseó éxito a los participantes para que este espacio se convierta en una oportunidad de valor, experiencias y buenas prácticas.

“Quiero que sepan que en Guanajuato encontrarán un ecosistema que acelera la economía en sectores de mayor valor agregado, con los que sin duda podrán colaborar a través de todos los clusters”, compartió.

Las actividades y reuniones comerciales continuarán hasta el 9 de octubre, con la expectativa de que entre México y España se consoliden acuerdos que fortalezcan la economía, la cultura y el turismo en beneficio de ambas comunidades.