Irapuato y UVEG fortalecen alianza para ampliar el acceso a la educación

Irapuato, Guanajuato.- Con el firme compromiso de impulsar la educación como eje fundamental del desarrollo social, el Gobierno de Irapuato firmó un convenio de colaboración con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), para ampliar las oportunidades educativas para la población.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones formalizan su colaboración para la promoción de programas educativos formales, educación continua y servicios de extensión, así como para la correcta operación de los Centros de Acceso Educativo (CAE) instalados en el municipio y de los Telebachilleratos de la UVEG, además de impulsar proyectos y acciones educativas conjuntas.

Durante la firma del convenio, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la responsabilidad que asume el Gobierno de Irapuato para fortalecer el acceso a la educación y acercar más oportunidades de formación a la ciudadanía.

“Tenemos el compromiso de que el desarrollo de las ciudades está directamente relacionado con la formación y la educación. Lo tenemos muy claro: potenciar las capacidades de las personas es fundamental, y para ello estamos con toda la apertura”, señaló.

El convenio permitirá que las y los estudiantes realicen servicio social y estadías profesionales, fortaleciendo sus conocimientos y competencias, al tiempo que contribuyen con actividades culturales, sociales y de intervención educativa en beneficio de la comunidad.

Por su parte, Ricardo Narváez, rector de la UVEG, destacó que Irapuato es uno de los municipios con mayor participación dentro de la oferta educativa de la universidad, gracias a la flexibilidad y accesibilidad de sus programas.

“Actualmente, tenemos mil 998 personas de Irapuato que estudian en la UVEG, tanto en la modalidad virtual como en los Telebachilleratos presenciales. Además, el municipio cuenta con cinco CAE, a los que diariamente acuden personas para tomar cursos de nuestra oferta educativa”, expresó.

Como parte de los compromisos asumidos, el Gobierno de Irapuato garantizará, conforme a su disponibilidad presupuestal, el equipo de cómputo, conectividad a internet y mobiliario necesarios para el funcionamiento de los CAE, así como la asignación de personal para su atención y promoción. Asimismo, colaborará en la cobertura y difusión de eventos educativos y gestionará, de acuerdo con su factibilidad, apoyos educativos para las y los estudiantes.

En tanto, la UVEG pondrá a disposición de las y los alumnos los materiales didácticos necesarios a través de su plataforma tecnológica, brindará capacitación al personal municipal para el uso de la misma, difundirá apoyos educativos y facilitará espacios en su Bolsa de Trabajo institucional para la publicación de vacantes del Municipio.

Con esta alianza estratégica, el Gobierno Municipal de Irapuato reafirma su compromiso con una educación accesible, flexible y de calidad, que contribuya al desarrollo integral y al bienestar de las y los irapuatenses, además de fortalecer el eje de atención “Tu Irapuato” y la estrategia Irapuato 27.