Inicia operaciones nueva sede del Registro Público de la Propiedad en León

León, Guanajuato.- El Registro Público de la Propiedad inició operaciones en su nueva sede en el municipio de León, para brindar una mejor calidad en su atención y servicio, con instalaciones más grandes, modernas y eficientes en beneficio de la ciudadanía.

El Registro Público de la Propiedad, que es la institución encargada de dar certeza jurídica a la propiedad de bienes inmuebles y actos mercantiles, reubicó a partir del 8 de enero sus instalaciones, que anteriormente estaban en el Blvd. San Juan Bosco 3068, Cañada del Refugio, y que ahora tienen como nueva sede en el Blvd. Mariano Escobedo Pte. #2717 B, colonia La Martinica.

En el recorrido que realizó el Secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona en las nuevas oficinas dio la bienvenida a las personas usuarias, reafirmando el compromiso de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para dignificar los espacios de atención ciudadana, para brindar atención con calidad y calidez, en oficinas más dignas, accesibles y con ubicación céntrica.

Cabe resaltar que el horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:30 am a 4:00 pm. Asimismo, entre los servicios que se brindan destacan el trámite de servicios de publicidad en la propiedad y comercio, certificado de libertad de gravamen, certificado de propiedad, certificado de historia registral, constancia de inscripción/no inscripción, inscripciones de actos jurídicos, escrituras de compraventa, constitución y cancelación de hipotecas, anotación de préstamos bancarios sobre la propiedad y su liberación una vez pagados, sucesiones y donaciones, además de embargos y sentencias judiciales, por mencionar algunos.