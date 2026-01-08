Irapuato proyecta obras por más de 2 mil millones de pesos en 2026

La alcaldesa Lorena Alfaro informó que el municipio cuenta con proyectos validados para atraer recursos estatales y dar continuidad a obras clave de infraestructura

Gerry Orozco8 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato tendrá un paquete de proyectos superior a los 2 mil millones de pesos, así lo anunció la presidenta municipal Lorena Alfaro García. La alcaldesa señaló que para este 2026 se espera la continuidad del desarrollo económico y del dinamismo que ha caracterizado a la ciudad en los últimos años, con la llegada de nuevas inversiones.

La alcaldesa destacó que durante el año pasado se registraron importantes inversiones en el municipio, entre ellas, Bulevar Solidaridad, Santo Domingo, Independencia, obras de agua y saneamiento con Japami (planta tratadora), mejoras en parques y unidades deportivas, situación que se busca mantener en el presente ejercicio.

Al igual, Alfaro subrayó que Irapuato cuenta con un gobierno bien administrado, aunque reconoció que los recursos municipales son limitados, por lo que continuará gestionando apoyos, principalmente ante el Gobierno del Estado, para la ejecución de obras de infraestructura.

En este sentido, informó que autoridades estatales, incluida la gobernadora y el secretario de Finanzas, han manifestado confianza en que a Irapuato le irá bien, ya que el municipio fue uno de los que presentó mayor número de proyectos completamente validados, lo que lo coloca en una posición favorable para la asignación de recursos.

La presidenta municipal adelantó que se trata de un paquete de proyectos superior a los 2 mil millones de pesos, aunque reconoció que no necesariamente llegarán en su totalidad. No obstante, se mostró convencida de que sí se concretarán recursos suficientes para cerrar obras importantes, entre las que mencionó el complejo de seguridad, la conclusión del centro acuático, así como diversos proyectos de conectividad que ya se encuentran en marcha.

