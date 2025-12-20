Dan más de un siglo de sentencia a secuestradores de joven dolorense

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de cuatro personas responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un joven originario del municipio de Dolores Hidalgo.

Derivado del juicio oral, la autoridad judicial impuso una pena de 110 años de prisión a AGUSTÍN JAYRO “N”, JAIME AZMAVET “N” y ÁNGEL “N”, quienes son hermanos entre sí; mientras que a René “N” se le dictó una sentencia de 115 años de prisión, atendiendo a su grado de participación y a las circunstancias particulares acreditadas durante el proceso penal.

Los sentenciados fueron hallados penalmente responsables por hechos ocurridos la noche del 16 de diciembre de 2022, cuando la víctima fue privada de la libertad. De acuerdo con las investigaciones, el joven había informado a su familia que saldría a reunirse con una persona a quien conocía a través de redes sociales; sin embargo, en algún momento dejó de responder llamadas y mensajes, situación completamente inusual.

Ante la falta de contacto, su madre intentó localizarlo de manera reiterada sin éxito. Durante la madrugada del día siguiente, comenzó a recibir llamadas de los secuestradores, quienes exigían una cantidad millonaria de dinero a cambio de su liberación. Posteriormente, recibió un video con la finalidad de ejercer presión psicológica. A pesar de que se realizaron dos pagos de rescate, la víctima no fue liberada.

Como resultado del trabajo de investigación, se logró establecer que los números telefónicos utilizados para la negociación del rescate estaban directamente relacionados con los ahora sentenciados. Asimismo, se acreditó que la víctima había manifestado previamente que se encontraría con uno de los imputados, lo que permitió fortalecer la imputación y demostrar su plena responsabilidad en los hechos.

Lamentablemente, casi diez meses después, fueron localizados restos humanos en las inmediaciones de la carretera Guanajuato–Juventino Rosas, los cuales, tras los estudios periciales correspondientes, se confirmó que pertenecían a la víctima.