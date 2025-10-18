Irapuato, “tercer pilar del bajío” con nueva sucursal Costco

La empresa continúa su plan de expansión en México; además de tener presencia en León y Celaya, confirma su llegada a la capital fresera

Redacción Notus18 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La reconocida tienda mayorista anunció su intención de abrir una sucursal en Irapuato como parte de su estrategia de expansión en el país. Irapuato será el tercer municipio de Guanajuato que cuente con un Costco, además de Celaya y León.

Mauricio Talayero, director financiero de la empresa en México, informó que la capital fresera forma parte del plan nacional de crecimiento que contempla nuevas aperturas en diversas ciudades estratégicas del territorio mexicano.

Aunque no se ha confirmado la ubicación exacta ni la fecha de inauguración, la llegada de la cadena representaría una importante inversión para el municipio, así como la generación de empleos directos e indirectos en la región.

