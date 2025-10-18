Ataque directo en Calzada de Guadalupe: balean a conductora y choca

Hombres armados dispararon más de 7 veces contra el vehículo haciendo que se impactara contra un árbol, la mujer se encuentra grave

Redacción Notus18 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer conducía su vehículo en la Calzada de Guadalupe, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon. Al parecer, más de 7 disparos al carro hicieron que la víctima perdiera el control y se estampara contra un árbol. Su estado de salud se encuentra grave.

Según testigos, la mujer transitaba en un auto rojo cuando fue alcanzada por los presuntos sicarios, quienes dispararon sin mediar palabra a la ventaba del vehículo. Los impactos recibidos hicieron que la conductora se impactara contra un árbol, a la altura de la escuela 20 de Noviembre. Los responsables huyeron con rumbo desconocido.

La Policía Municipal y la Guardia Nacional acudieron al reporte y acordonaron el área. La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital por Protección Civil, ya que, supuestamente, la ambulancia no llegó.

Por ahora, la Fiscalía del Estado está realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

