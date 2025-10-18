Exponen el origen del desarrollo agroindustrial en León

León, Guanajuato.- En el Archivo Histórico Municipal de León se presentó la conferencia “La producción de papa en León y la industria de la refrigeración en el Bajío durante las primeras décadas del siglo XX”, como parte del Ciclo de Conferencias “La Historia en tu Municipio”, programa que lleva a cabo el Departamento de Historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.

En el panel participaron especialistas en historia, con grado de doctorado: Óscar Sánchez Rangel y Guillermo Aranda Lozano, acompañados por Graciela Bernal Ruíz, coordinadora del programa, y el Lic. Francisco José Murillo Moreno, coordinador del área de Fondos Documentales del AHML.

Durante la ponencia se abordó el proceso de expansión del cultivo de la papa en los campos de León y Silao a inicios del siglo XX, y cómo, para la década de 1930, la región se consolidó entre las principales productoras del país. Este auge trajo consigo profundos cambios: el uso de agua subterránea y electricidad para el riego, la instalación de plantas refrigeradoras y la organización de productores que impulsaron leyes para favorecer esta actividad.

Estos procesos transformaron el paisaje agrícola tradicionalmente cerealero y sentaron las bases para el desarrollo de la agroindustria en Guanajuato, uno de los sectores más importantes de la economía estatal en la actualidad.

Al finalizar, Graciela Bernal Ruíz, del Departamento de Historia; Ma. Dolores Godínez Muñoz**, del AHML; y la Lic. Sara Cecilia Casillas Martínez, directora del Archivo de Concentración, entregaron un reconocimiento y presente a los ponentes por su destacada labor en la divulgación de la historia guanajuatense.