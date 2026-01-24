Presuntos extorsionadores caen tras cobro de piso a comerciante en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de SETH ABEL “N” y EDGAR EMMANUEL “N” por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un comerciante de la ciudad de León.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 14 de enero del presente año, cuando sujetos acudieron al establecimiento comercial de la víctima.

En ese momento, uno de ellos le entregó una hoja con un número telefónico, indicándole que formaban parte de un grupo delictivo y exigiéndole el pago de una cantidad de dinero por concepto de “cobro de piso”, otorgándole un plazo de 24 horas para cumplir con la exigencia.

Derivado de la denuncia presentada el día 15, se realizaron diversos actos de investigación que permitieron la identificación y posterior detención, el día 16, de quienes ahora figuran como imputados: SETH ABEL “N” y EDGAR EMMANUEL “N”.

Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Juez de Control determinó vincular a proceso a los imputados por el delito de extorsión agravada, por lo que se les impuso prisión preventiva durante todo el proceso complementario de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato conmina a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de extorsión, garantizando atención y acompañamiento a las víctimas.