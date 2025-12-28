Irapuato se prepara para recibir a las Chivas

El Club Irapuato dio a conocer cierres viales, apertura de puertas y medidas de seguridad para el duelo de pretemporada que reunirá a la afición fresera

Gabriel Piña28 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Club Deportivo Irapuato emitió un comunicado oficial dirigido a su afición y a los medios de comunicación, en el que dio a conocer los detalles logísticos del partido de pretemporada con el que el equipo despedirá el año, en un ambiente familiar y de seguridad en el Estadio Sergio León Chávez.
De acuerdo con el documento, el objetivo principal es que la afición vuelva a reunirse como la gran familia fresera, disfrutando del futbol de manera ordenada y responsable.
Horarios oficiales del evento
El club informó que la logística del día del partido será la siguiente:
•Cierre vial: 1 de la tarde
•Apertura de puertas: 2 de la tarde
•Inicio del partido: 5 de la tarde
Las autoridades recomiendan a los aficionados llegar con anticipación para evitar contratiempos y facilitar el ingreso al inmueble.
Medidas de seguridad
El Club Irapuato recordó que, conforme a la normativa de la Liga de Expansión MX y la Liga MX, aplicable incluso en partidos amistosos, no estará permitido el ingreso de:
•Banderas gigantes
•Bombas de humo, bengalas y fuegos artificiales
•Papeles de baño y petardos
•Botellas de agua
•Objetos punzocortantes o cualquier artículo que represente un riesgo
Asimismo, se pidió mantener libres los pasillos y rutas de evacuación en todo momento, como parte de las medidas de protección civil.
Llamado a la afición
Finalmente, el club invitó a la afición fresera a vivir el encuentro con la pasión que la caracteriza, pero siempre actuando con responsabilidad, respeto y orden, para que la jornada sea segura y disfrutable para todos.

