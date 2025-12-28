El Club Irapuato anuncia su regreso a la Primera División del futbol mexicano

La Trinca Fresera desata la euforia de su afición tras darse a conocer su supuesto ascenso al máximo circuito

Redacción Notus28 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La ilusión volvió a encenderse entre la afición fresera luego de que este día se difundiera la noticia del regreso del Club Irapuato a la Primera División del futbol mexicano, un hecho que marcaría un momento histórico para la institución y para la ciudad.

De acuerdo con la información que comenzó a circular, la directiva del club habría cumplido con todos los requisitos deportivos y administrativos para concretar su retorno al máximo circuito, lo que generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde aficionados recordaron las épocas doradas del equipo y celebraron el aparente logro.

El presunto ascenso significaría no solo un impulso deportivo, sino también un beneficio económico y social para la región, al colocar nuevamente a Irapuato en el mapa del futbol nacional y atraer turismo, inversión y mayor atención mediática.

¡Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar!

