Guanajuato, Guanajuato.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital del estado lanzó la convocatoria a participar en el I Curso Cinegético Familiar.

Se trata de un curso en el que se enseñarán estrategias de cacería de diferentes especies: venados, bisontes, pato canadiense, garzas, conejos y liebres; todo como una forma de mantener unida a la familia y garantizar su desarrollo social, espiritual, cultural y, sobre todo, económico.

El curso iniciará con una misa de acción de gracias y se pide a quienes se inscriban que pueden llevar la herramienta que tengan disponible: resorteras, arcos y flechas, pistolas, escopetas, rifles de asalto o, si la tienen, una ametralladora calibre 50. En este caso la condición es que no hagan ráfaga.

De igual manera, se recomienda que practiquen con lo que tengan al alcance: ratas, perros, gatos, pájaros en el alambre, tlacuaches y demás animales que consideren nocivos.

El curso será impartido por Gero Yebra, especialista en cacería gatuna, bajo la supervisión y asesoría de Saúl Navarro Smith, experto en cacería de venados, quien aclaró que la capacitación se iba a hacer e 24 de diciembre, pero se pospuso ante el riesgo de que confundieran a los renos de Santa Clos con venados.

Saúl, joven político que realiza una labor altruista y que de ninguna manera está construyendo imagen para ser próximo candidato a la presidencia municipal, pidió no disparar a las palomas, porque son animalitos muy inocentes.