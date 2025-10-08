Irapuato se prepara para la 30ª Expo Agroalimentaria con operativo de seguridad

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato y el Patronato de la Expo Agroalimentaria se declararon listos para recibir, del 11 al 14 de noviembre, a más de 120 mil visitantes nacionales e internacionales durante la 30ª edición del evento. Para ello, se han detallado los pormenores del dispositivo de seguridad en el Centro Expositor, hoteles y plazas comerciales del municipio.

Con el objetivo de garantizar espacios seguros y libres de conductas antisociales para expositores y asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana activará un operativo especial en zonas de entretenimiento, hospedaje y el centro expositor, sin descuidar la vigilancia en el resto de la ciudad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, señaló que se coordinarán esfuerzos con dependencias estatales y federales, incluyendo FSPE, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, así como las direcciones municipales de Tránsito, Policía, Protección Civil y Bomberos.

Lilian Ibarra, directora del Patronato, destacó que las estrategias implementadas en ediciones anteriores han permitido que el evento transcurra con saldo blanco, y confió en que este año se mantendrá la misma seguridad y orden.

Previo al evento, autoridades municipales y del Patronato sostuvieron una mesa de trabajo para revisar las estrategias de prevención, recordando que en ediciones pasadas no se registraron robos de vehículos de motor. Estas acciones buscan continuar posicionando a Irapuato como un municipio seguro y atractivo para la inversión, ofreciendo espacios de sana convivencia para visitantes y habitantes.