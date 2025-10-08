Guanajuato consolida su liderazgo automotriz con nuevas inversiones

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión de 1,557 millones de dólares y el compromiso de generar 4,922 nuevos empleos, el Gobierno de la Gente ha concretado, durante la presente administración, 14 proyectos en el sector automotriz y de autopartes.

Con estas inversiones, provenientes de países como Alemania, China, Estados Unidos, Italia y Japón, Guanajuato consolida su posición como el clúster automotriz más dinámico de América Latina.

Las nuevas empresas se instalarán en los municipios de Apaseo el Grande, San José Iturbide, León, Irapuato, Abasolo, Silao y Guanajuato, abriendo oportunidades laborales dentro y fuera del corredor industrial.

La meta de atracción de inversiones para la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es de 8 mil millones de dólares.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, precisó que al primer año de gobierno se lleva un avance del 37% de la meta sexenal y se continúa trabajando para promover a Guanajuato como un destino confiable para el nearshoring.

Además del sector automotriz, han aterrizado en el estado inversiones de otros sectores como el farmacéutico, cosmético, de nuevas tecnologías, plástico y servicios en Abasolo, Apaseo el Grande, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Romita, Salamanca, San José de Iturbide, San Miguel de Allende, Silao y Villagrán.

En total, suman ya 35 proyectos que representan una inversión de 2,983 millones de dólares de Alemania, Canadá, China, España, Estados Unidos, Italia, Japón y México.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, fortalece el liderazgo industrial de Guanajuato con una estrategia de diversificación hacia sectores de alto valor. La política económica estatal se enfoca en inclusión, diversificación y conectividad, pilares que aseguran prosperidad a largo plazo.