Morena se opone a prohibición de lenguaje inclusivo en Chihuahua

México.- Ante una iniciativa del PAN aprobada en Chihuahua para hacer uso ‘correcto’ del español, respetando reglas gramaticales y ortográficas en las escuelas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la discrepancia del gobierno nacional. “No estamos de acuerdo”, comentó la mandataria. Antes de que la propuesta fuera aceptada en el estado, la morenista Jael Argüelles había votado en defensa del lenguaje inclusivo.

La reforma fue presentada por el diputado Carlos Olson San Vicente, y el argumento principal fue reconocer la normativa del idioma y mantener la uniformidad de habla en Chihuahua. Lo anterior quedaría en el Artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, donde se establece una obligación por incentivar el empleo “apropiado” del español.

“Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica”, señaló Olson San Vicente. Esto, al parecer, será aplicable únicamente a ciertas variables del lenguaje inclusivo, como el uso de letras que sustituyen la marca de género: la ‘e’ o la ‘x’, por ejemplo, para referirse a personas no identificadas dentro de los estándares masculino o femenino del español.

Al respecto, entre otros diputados de MORENA y el PT, que emitieron su voto en contra de la reforma, Jael Argüelles señaló que, con dicha iniciativa, se estaría retrocediendo al invisibilizar identidades. Además, la restricción iría en contra del Artículo 3 de la Constitución y del criterio del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que aboga por un lenguaje no sexista e incluyente.

Pese al rechazo de militantes morenistas, el estado de Chihuahua es el primero en tomar medidas acerca de la enseñanza y uso del lenguaje. Con 14 votos en contra y 17 a favor, la restricción del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y privadas ya es una realidad.