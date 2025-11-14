Irapuato se prepara para el desfile en honor a la Revolución Mexicana

Irapuato, Guanajuato.- El lunes 17 de noviembre, se llevará a cabo el desfile conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, organizado por el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Educación, por lo que habrá cierres momentáneos para garantizar la seguridad de los contingentes y el público en general.

Durante el desfile, en el que participarán 26 carros alegóricos y más de 3 mil personas en las diversas avenidas principales de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dará acompañamiento al contingente.

El evento iniciará a las 9 de la mañana, sin embargo, la formación de los carros alegóricos comenzará a partir de las 7:00 de la mañana, por lo que el cierre de vialidades del primer cuadro de la Ciudad será a partir de esa hora, hasta el término del Desfile, así como avenida Guerrero hasta la glorieta de Paseo de las Fresas, en la colonia Jardines de Irapuato.

Por tal motivo se recomienda a las personas que viajan en sus vehículos, considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Autoridades municipales invitan a las y los irapuatenses a tomar sus tiempos y acudir con su familia para tener un buen lugar y disfrutar del desfile.

La ruta del desfile comenzará en la calle Ramón Corona, en el Centro Histórico, continuará por la avenida Revolución, siguiendo hasta doblar en avenida Guerrero hasta llegar a 500 metros antes del Monumento a la Bandera para doblar en Paseo de las Fresas en donde concluye.

Se recomienda a las y los asistentes llevar gorra o sombrilla, bloqueador solar y mantenerse hidratados durante el evento.

Con este desfile, el Gobierno de Irapuato encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, refuerza el eje de atención “Tu Familia con Valores”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, al reafirmar su compromiso por mantener vivas las tradiciones que nos identifican como mexicanos, además de generar espacios de convivencia familiar en un entorno seguro y de paz.

Puntos de cierre vial Zona Centro:

Calzada Insurgentes

Manuel Doblado

Álvaro Obregón

Pípila

Terán

Puntos de cierre vial Ruta General: