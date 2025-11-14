Policía Cibernética orienta a estudiantes silaoenses sobre uso de redes sociales

Silao, Guanajuato.- Bajo el objetivo de buscar el equilibrio entre la libre expresión y la responsabilidad digital, la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Cibernética charló con universitarios sobre el uso de las redes sociales.

Dentro de la Jornada por la Paz y los Derechos Humanos organizada por la Universidad Politécnica del Bicentenario Silao, los integrantes de esta división promovieron el uso ético, pero también, enseñaron cómo generar un entorno digital seguro.

La charla en esta jornada fue: “Likes, Palabras, y Derechos: El Dilema de las Redes Sociales”, ante más de 100 asistentes, dentro de los trabajos en las materias de Desarrollo Humano, cuyo objetivo es promover la reflexión en la comunidad universitaria.

Dos integrantes de la Policía Cibernética dejaron en claro que todo ser humano tiene libertad de expresión a través de las diferentes plataformas, sin embargo, hay que identificar cuando se hace mal uso de ellas.

“Todos tenemos derechos, pero estos dilemas nos permiten identificar el discurso de odio, difamación o distribuir noticias falsas”, explicó la oficial Paty, integrante de la división de la policía cibernética adscrita a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Dentro del derecho a expresarse por estas plataformas se encuentran: emitir opiniones, recibir y buscar información, derecho a la prensa y protección frente a sanciones indebidas.

La conferencista detalló que toda persona puede opinar y compartir hechos de interés público, porque esto fortalece la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, este mismo ejercicio puede afectar la dignidad, el prestigio o la imagen de las personas cuando no es verídico.

“Conocer esto nos ayuda a saber cuándo estoy infringiendo en una falta normativa y cuándo hago valer mi derecho humano”, añadió la oficial.

Una de las herramientas que compartieron los expositores es la responsabilidad digital; educación y cultura responsable, regulación de políticas claras en plataformas digitales, fomento de la denuncia ciudadana, desarrollo de herramientas tecnológicas seguras y la promoción de la ética y la responsabilidad digital individual.

En su mensaje los policías cibernéticos pidieron a los estudiantes entender que la libertad en las redes no es absoluta, pues esta debe ir acompañada de valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad.

Pues solo así se podrá fortalecer la seguridad ciudadana digital y garantizará que la tecnología sirva para el bien común y la construcción de la paz.