Tianguis de la ciencia UPG 2025 despierta curiosidad científica en guanajuatenses

Cortazar, Guanajuato.- La Universidad Politécnica de Guanajuato celebró con éxito el Tianguis de la Ciencia UPG 2025, realizado el 13 de noviembre en el Foro Nido Correcaminos como parte de la Jornada Estatal de Divulgación de la Ciencia. Niñas, niños, jóvenes y familias de diversos municipios de la región vivieron una experiencia diseñada para despertar la curiosidad científica y acercar la tecnología, la investigación y la innovación a la comunidad.

El evento reunió más de 65 stands con talleres, experimentos y demostraciones de áreas como biotecnología, inteligencia artificial, robótica, química, ingeniería automotriz, energías renovables, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud y ciencias sociales. Estas actividades fueron presentadas por docentes, investigadoras, investigadores y estudiantes de instituciones como la UPG, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Tecnológica de Salamanca, la Universidad Politécnica de Pénjamo, la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, el Cinvestav Unidad Guanajuato y otros centros educativos comprometidos con la divulgación del conocimiento.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Mtra. Mayra Padilla, Encargada del Despacho de Rectoría de la UPG, seguida de la Dra. Gabriela Medina Ramos, Subdirectora de Internacionalización de la UPG y organizadora general del Tianguis. Durante su mensaje, compartió los motivos y objetivos que dieron origen a esta edición, destacando la importancia de crear espacios donde la ciencia sea cercana, divertida y formativa para todas las edades. Su participación marcó el inicio de una jornada que cumplió con su propósito de fomentar la cultura científica en el estado.

La Inauguración estuvo a cargo del Mtro. Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, acompañado por el Alcalde de Cortazar, Mauricio Estefanía; la presidenta de Villagrán, Cinthia Teniente así como el Ing. Rito Vargas Valera, Delegado de la Región Este de la SEG

Con más de mil asistentes y una amplia participación institucional, el Tianguis de la Ciencia UPG 2025 se consolidó como un referente regional de divulgación científica, reafirmando el compromiso de la Universidad Politécnica de Guanajuato con la formación integral, el impulso al talento y el desarrollo del conocimiento en Guanajuato.